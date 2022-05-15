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Спорт

Футболистка сборной России выиграла Кубок Англии

Российская футболистка Алсу Абдуллина в составе «Челси» выиграла Кубок Англии

Фото: Matthew Childs / Reuters

Россиянка Алсу Абдуллина, выступавшая за национальную сборную, в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 15 мая, «Челси» обыграл в финале «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:2. Лондонский клуб выиграл кубок страны второй раз подряд и четвертый в истории.

8 мая Абдуллина стала чемпионкой Англии по футболу. В заключительном туре чемпионата «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 4:2. Абдуллина осталась на скамейке запасных.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». В составе клуба она отметилась четырьмя голами в 46 матчах. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны. В составе сборной России футболистка провела 30 матчей и забила три мяча.

Дарья Коршунова
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