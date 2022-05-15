Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
3:0
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спартак М
1:1
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|29-й тур
Саутгемптон
17 мая
21:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|37-й тур
Спорт

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

«Зенит» и «Спартак» вничью сыграли в матче 29-го тура Российской премьер-лиги

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 49-й минуте нападающий Александр Соболев вывел красно-белых вперед. На третьей минуте добавленного времени полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счет, реализовав пенальти.

«Зенит» проводит последние туры РПЛ в статусе чемпионов страны. 30 апреля сине-бело-голуые на своем поле обыграли «Локомотив» (3:1) и досрочно стали обладателями титула. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны четвертый раз подряд.

Ранее 15 мая «Урал» дома разгромил «Рубин». Матч завершился со счетом 3:0. Дублем отличился полузащитник Эрик Бикфалви, еще один забитый мяч в активе хавбека Олега Шатова.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»
Российские теннисистки выиграли турнир в Риме в парном разряде
Объяснены трудности Европы при замене российского газа
Джокович выиграл первый турнир в сезоне
В Госдуме оценили возможную стратегию НАТО
Пользователи сети перечислили преимущества красоты советских женщин
Бывший замглавы Минобороны Польши предложил демилитаризовать Калининград
Невролог назвал основные причины возникновения судорог
Названы лучшие отели мира
Бюджет Египта потерял семь миллиардов долларов из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.