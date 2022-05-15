«Спартак» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ

«Зенит» и «Спартак» вничью сыграли в матче 29-го тура Российской премьер-лиги

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 49-й минуте нападающий Александр Соболев вывел красно-белых вперед. На третьей минуте добавленного времени полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнял счет, реализовав пенальти.

«Зенит» проводит последние туры РПЛ в статусе чемпионов страны. 30 апреля сине-бело-голуые на своем поле обыграли «Локомотив» (3:1) и досрочно стали обладателями титула. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны четвертый раз подряд.

Ранее 15 мая «Урал» дома разгромил «Рубин». Матч завершился со счетом 3:0. Дублем отличился полузащитник Эрик Бикфалви, еще один забитый мяч в активе хавбека Олега Шатова.

