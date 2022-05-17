Оценено влияние валютных послаблений ЦБ на экономику

Экономист Косой счел неэффективным поднятие ЦБ лимита на зарубежные переводы

Решение Центробанка России (ЦБ) поднять лимит на зарубежные переводы до 50 тысяч долларов не будет эффективным и не сможет оказать существенного влияния на курс доллара и экономику, считает экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что дальнейшее укрепление рубля может создать сложности в части формирования бюджета страны.

Центробанк разрешил россиянам отправлять за границу в пять раз больше денег, повысив ежемесячный лимит с 10 до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Классические схемы сейчас не работают»

«Послабление со стороны ЦБ связано с той проблемой, что дальнейшее укрепление курса рубля создает очень серьезную проблему в части формирования российского бюджета, — объяснил Косой.— Оно бьет по экспортерам и доходам бюджета, поскольку бюджет формируется в рублях, а при крепкой нацвалюте количество рублевых поступлений, естественно, сокращается».

Мера в виде поднятия порога на переводы достаточно слабая и практически ничего не даст Владимир Косой экономист

Экономист считает, что для поддержания российской экономики необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки, причем не плавное, а агрессивное, поскольку в текущей ситуации деньги оказались просто не доступны для россиян и бизнеса.

«Мы видим, что ипотека упала в несколько раз, кредитование промышленных предприятий тоже. А сейчас необходимо поддерживать отечественное предпринимательство, и, соответственно, население. На этом фоне ситуация со ставкой, инфляцией и курсом выглядит просто неадекватно. Нужно понимать, что классические схемы с сегодняшним кризисом не работают. Обычно, когда мы повышаем ставку, инфляция снижается, но де-факто мы имеем противоположенную ситуацию: ставка просто зашивается в цены товаров», — считает экономист.

Он добавил, что, скорее всего, ЦБ все же пойдет на снижение ключевой ставки в ближайшей перспективе, вопрос только в его темпах.

«Если снижение будет на полпроцента-процент, то это, естественно, ничего не даст», — убежден Косой.

Снижение должно быть агрессивным, как в прошлые разы, сразу на три процента. Понятно, что все это нужно делать не за один этап, но необходимо возвращаться к докризисным показателям Владимир Косой экономист

В начале марта президент Владимир Путин ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось. Впоследствии ЦБ смягчил требования, разрешил осуществлять переводы на собственные счета.