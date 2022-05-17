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Оценено влияние валютных послаблений ЦБ на экономику

Экономист Косой счел неэффективным поднятие ЦБ лимита на зарубежные переводы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Решение Центробанка России (ЦБ) поднять лимит на зарубежные переводы до 50 тысяч долларов не будет эффективным и не сможет оказать существенного влияния на курс доллара и экономику, считает экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что дальнейшее укрепление рубля может создать сложности в части формирования бюджета страны.

Центробанк разрешил россиянам отправлять за границу в пять раз больше денег, повысив ежемесячный лимит с 10 до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Классические схемы сейчас не работают»

«Послабление со стороны ЦБ связано с той проблемой, что дальнейшее укрепление курса рубля создает очень серьезную проблему в части формирования российского бюджета, — объяснил Косой.— Оно бьет по экспортерам и доходам бюджета, поскольку бюджет формируется в рублях, а при крепкой нацвалюте количество рублевых поступлений, естественно, сокращается».

Мера в виде поднятия порога на переводы достаточно слабая и практически ничего не даст

Владимир Косойэкономист

Экономист считает, что для поддержания российской экономики необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки, причем не плавное, а агрессивное, поскольку в текущей ситуации деньги оказались просто не доступны для россиян и бизнеса.

«Мы видим, что ипотека упала в несколько раз, кредитование промышленных предприятий тоже. А сейчас необходимо поддерживать отечественное предпринимательство, и, соответственно, население. На этом фоне ситуация со ставкой, инфляцией и курсом выглядит просто неадекватно. Нужно понимать, что классические схемы с сегодняшним кризисом не работают. Обычно, когда мы повышаем ставку, инфляция снижается, но де-факто мы имеем противоположенную ситуацию: ставка просто зашивается в цены товаров», — считает экономист.

Он добавил, что, скорее всего, ЦБ все же пойдет на снижение ключевой ставки в ближайшей перспективе, вопрос только в его темпах.

«Если снижение будет на полпроцента-процент, то это, естественно, ничего не даст», — убежден Косой.

Снижение должно быть агрессивным, как в прошлые разы, сразу на три процента. Понятно, что все это нужно делать не за один этап, но необходимо возвращаться к докризисным показателям

Владимир Косойэкономист

В начале марта президент Владимир Путин ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Резидентам разрешалось переводить 10 тысяч долларов в месяц на чужие зарубежные счета. Пополнять собственные счета запрещалось. Впоследствии ЦБ смягчил требования, разрешил осуществлять переводы на собственные счета.

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Наталия Белова
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