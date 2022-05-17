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В МИД оценили скорость интеграции Швеции и Финляндии в НАТО

Рябков выразил уверенность, что интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет быстро

Фото: Globallookpress.com

Вступление и интеграция Швеции и Финляндии в НАТО произойдет быстро. Это не укрепит региональную безопасность Стокгольма и Хельсинки, но приведет к потере возможности независимо определять свою дальнейшую политику. Такую уверенность выразил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«НАТО сама себя опровергает. После многих лет упоминаний, периодических повторений того, что каждая страна-абитуриент должна пройти целый ряд неотменимых фаз, стадий подготовки к членству, включающих, среди прочего, так называемый план действий для членства, теперь вдруг это все в одночасье перечеркивается, приносится в жертву политическим, а точнее геополитическим соображениям, которые доминируют в западных столицах. И, пожалуйста, входной билет выдается моментально», — констатировал дипломат.

Рябков оценил вероятную скорость интеграции скандинавских государств к западному оборонному блоку как «очень быструю», принимая во внимание предыдущие заявления представителей НАТО о вероятном присоединении Хельсинки и Стокгольма.

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Ранее CNN высказали предположение, что Турции может грозить исключение из НАТО из-за позиции властей страны по недопущению членству Финляндии и Швеции в альянсе. «Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — говорится в материале телеканала.

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Дмитрий Сотак
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