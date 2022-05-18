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Лавров попросил ВОЗ усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации

Лавров призвал ВОЗ оказать влияние на Киев в связи со спецоперацией России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, он обратился к гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу и попросил оказать влияние на украинскую власть, чтобы она не препятствовала реализации мер России по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). После ее начала в отношении России были введены беспрецедентные экономические санкции.

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Марина Совина
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