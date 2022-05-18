Российский стилист раскрыл секреты модных причесок на осень и зиму

Стилист Евгений Жук назвал здоровые волосы главным трендом осенне-зимнего сезона

Российский стилист шоу «Перезагрузка» на ТНТ Евгений Жук раскрыл секреты модных причесок в осенне-зимнем сезоне 2022-2023 годов. Комментарий эксперта приводит издание Wday.

Специалист отметил, что для создания трендового образа можно ограничиться здоровыми, ухоженными волосами. Однако тем, кто хочет изменить цвет прядей, он посоветовал использовать рыжие или естественные русые оттенки, мелирование, а также двойное окрашивание, когда нижней части волос придаются яркие тона, а верхней — темные.

Кроме того, стилист назвал актуальными в предстоящем сезоне ровный срез локонов, укладку с эффектом небрежности и стрижку шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».

В то же время в моду вернутся прически из нулевых. «Я предполагаю, что, учитывая цикличность моды, в скором времени следует ожидать возвращения моды 2000-х годов. У женщин это будут определенные укладки с элементами жгутов, возможно, более теплые оттенки и тотал блонд. У парней — мелирование, химия в стиле Джастина Тимберлейка в начале карьеры», — заключил собеседник издания.

Ранее в мае звездный стилист Лос-Анджелеса Гарри Джош назвал прическу байкеров главным модным трендом 2022 года. Речь идет о стрижке маллет — прическе, при которой пряди по бокам и спереди короткие, а сзади удлиненные. Она была особенно популярна в 1980-х годах у представителей рокерской субкультуры.