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Сотрудник Секретной службы США напал на жителя Южной Кореи перед визитом Байдена

Сотрудник Секретной службы США напал на жителя Южной Кореи перед визитом Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Секретная служба США подтвердила, что двое ее сотрудников были отправлены в административный отпуск после инцидента, произошедшего в Южной Корее за день до визита президента Джо Байдена. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, один из сотрудников Секретной службы был арестован в Сеуле. По данным местной полиции, его обвиняют в нападении на гражданина Южной Кореи в нетрезвом состоянии. При этом уточняется, что никто из граждан не был задержан или арестован.

Южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила, что сотрудник министерства внутренней безопасности США в состоянии алкогольного опьянения спорил с местным жителем и напал на него. Пострадавший написал заявление в полицию и потребовал наказать нападавшего.

В настоящий момент в США проводят внутреннюю проверку по факту случившегося.

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Варвара Кошечкина
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