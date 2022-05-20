Клуб назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку тренера выступил с заявлением

«Локомотив» извинился за тренера, назвавшего темнокожую волейболистку обезьяной

Волейбольный клуб «Локомотив» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу расистского скандала на матче с «Уралочкой-НТМК».

Калининградцы принесли искренние извинения кубинской волейболистке екатеринбургского клуба Айламе Монталво за инцидент с участием главного тренера команды Андрея Воронкова, который назвал темнокожую спортсменку обезьяной. «Мы всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации», — говорится в заявлении.

«Локомотив» назвал Монталво прекрасной волейболисткой, а также отметил, что не выступал с заявлением раньше, так как ждал официальной оценки и разбора инцидента на дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

19 мая ВФВ рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на два года. Инцидент произошел 13 мая. В ходе одного из тайм-аутов специалист, обращаясь к своей подопечной, произнес следующие слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов.