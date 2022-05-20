Объявлено наказание для назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку тренера

Дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала дисквалифицировать тренера Воронкова на два года

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего обезьяной темнокожую волейболистку во время матча женского чемпионата России. Наказание было объявлено на сайте организации.

Отстранение должно действовать два года. Отмечается, что вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации должен быть рассмотрен на ближайшем заседании исполкома ВФВ в связи с широким общественным резонансом.

Инцидент произошел 13 мая во время матча между «Локомотивом» и «Уралочкой». В ходе одного из тайм-аутов Воронков назвал кубинскую волейболистку соперниц Айламу Монталво обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал.

После произошедшего Монталво объявила об уходе из «Уралочки». Она выступала за клуб с 2019 года и вместе с командой завоевала серебряные медали чемпионата России 2022 года.