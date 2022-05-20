«Аэрофлот» запустит ежедневные прямые полеты из девяти регионов России в Сочи

С 1 июня появятся ежедневные рейсы из девяти регионов России в Сочи

«Аэрофлот» с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320. Актуальное расписание размещено на сайте авиакомпании.

Пассажиры смогут полететь в пиковый летний сезон к Черному морю, минуя Москву. Как ожидается, программа прямых перелетов не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма.

Ранее «Аэрофлот» начал распродажу билетов по России с 19 по 26 мая со скидками до 50 процентов. Билеты можно приобрести с датой вылета до 31 октября. Авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

«Аэрофлот» в 2021 году перевез 21,4 миллиона человек. Авиакомпания входит в топ-3 самых пунктуальных в мире по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

