Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота

Представитель Пентагона Кирби: у США нет планов по уничтожению Черноморского флота России

США не имеют каких-либо планов по уничтожению российского Черноморского флота, рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь американского министерства обороны ответил на вопрос, правда ли Вашингтон планирует захват российских кораблей. Кирби попросили прокомментировать пост советника главы МВД Украины Антона Геращенко в социальных сетях о том, что американская сторона вынашивает подобный план. «Это неправда», — опроверг Кирби наличие у Пентагона таких намерений.

Могу с определенностью вам сказать, что это неправда Джон Кирби официальный представитель Пентагона

План США и поставка оружия

О том, что США хотят уничтожить Черноморский флот, Геращенко сообщил в пятницу, 20 мая. По его словам, готовится «план по разблокировке портов». Украинский политик написал, что Киев с Вашингтоном обсуждают поставки Украине противокорабельного оружия — ракет Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250-300 километров.

В США готовят план уничтожения Черноморского флота. Результативная работа украинцев по военным кораблям убедила готовить план по разблокировке портов. Обсуждаются поставки мощного противокорабельного оружия — Harpoon и Naval Strike Missile с дальностью 250-300 километров Антон Геращенко советник главы украинского МВД

Американский журнал Newsweek со ссылкой на официальные лица США и источники в Конгрессе уточнил, что противокорабельные ракеты могут быть напрямую поставлены Украине, либо переданы через европейских союзников.

Также Великобритания заявила о планах отправить Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники.

Эскалация конфликта

Политолог Алексей Наумов рассказал, что может привести к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном. По его словам, если специальная операция затянется, у США «может притупиться чувство опасности». Тогда Вашингтон увеличит поставки военной помощи Украине. Он допустил, что Россия может быть спровоцирована на решительные действия против американской стороны.

Мы понимаем, что если западными противокорабельными ракетами будут потоплены корабли Черноморского флота, то Россия сможет предпринять действия против стран НАТО и эскалировать ситуацию дальше Алексей Наумов политолог, эксперт Российского совета по международным делам

Спецоперация

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 27 апреля глава государства объяснил, что спецоперация предотвратила реальную опасность, нависшую над Россией. Он отметил роль российских солдат и офицеров в защите страны.

Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям Владимир Путин президент России

Также Путин пригрозил последствиями государствам, которые попытаются помешать российской армии на Украине.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения.