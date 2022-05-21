В России оценили решение лишить Уимблдон рейтинговых очков

Экс-теннисист Ольховский назвал решение лишить Уимблдон рейтинговых очков великолепным

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил лишение Уимблдона рейтинговых очков. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Он назвал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) великолепным. «ATP и WTA действовали соответственно своим правилам. Они сказали, что сделали это потому, что не должно быть дискриминации. Это касается совершенно всех. Они сказали, что есть определенные правила, и они им следуют», — заявил экс-теннисист.

Ольховский признался, что это решение удивило его с положительной точки зрения.

Организаторы соревнований в Лондоне посчитали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. «Мы сохраним позицию и начали договариваться с коллегами по турнирам Большого шлема», — подчеркнули они.

20 мая стало известно, что ATP, а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

