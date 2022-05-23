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Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю примет участие в мероприятии с королевой

Лишенный титулов принц Эндрю примет участие в мероприятии с королевой Елизаветой II

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю примет участие в ежегодной церемонии Ордена подвязки, несмотря на испорченную репутацию и отсутствие титулов. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

Процессия, после которой новоизбранным членам Ордена вручат церемониальную подвязку и звезду, состоится 13 июня в Виндзорском замке. Это произойдет в первый раз за три года. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать королева Елизавета II и несколько старших членов королевской семьи, в том числе принцесса Анна и принц Эдвард.

Эндрю будет участвовать в церемонии в частном порядке в качестве королевского рыцаря. Источники издания утверждают, что его присутствие на церемонии Ордена подвески является «стандартной практикой». Критики этого решения опасаются, что появление Эндрю отвлечет внимание от самого мероприятия и вызовет нежелательные споры. Именно это произошло в марте, когда лишенный титулов принц впервые показался на публике после завершения судебного процесса.

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В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

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Рузанна Акмалтдинова
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