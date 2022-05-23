Попытки заставить Норвегию делиться с Украиной доходом от нефти и газа объяснили

Аналитик Правосудов счел невыполнимой идею Польши заставить Норвегию делиться прибылью

У западных стран сейчас нет способов заставить Норвегию делиться сверхприбылью от продажи нефти и газа. Чем могут обернутся попытки надавить на Осло из-за роста цен на энергоносители, в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он также объяснил причины возникновения такого предложения со стороны Польши.

Недовольство ростом цен на энергоносители можно назвать одной из причин, почему Польша предложила Норвегии направить Украине сверхприбыль от продажи нефти и газа, считает аналитик.

«Настроение у них (западных стран — прим. «Ленты.ру») у всех одно — им не нравится, что растут затраты, им не нравится, что население их стран недовольно ростом цен на электроэнергию, нефтепродукты, отопление. Им это не нравится, поэтому они пытаются найти виноватого. Первая, понятно, виновата Россия, но теперь они уже и своих пытаются напрягать, чтобы начали делиться сверхдоходами с того, что заработали», — пояснил он.

По данным Aftenposten, из-за роста цен на нефть и природный газ Норвегия заработала за первый квартал 2022 года на 237 процентов больше, чем за осень 2021 года. Увеличение стоимости связано с тем, что западные страны стали отказываться от российских энергоресурсов из-за начала специальной военной операции на Украине. Это спровоцировало дефицит на рынке энергоносителей. Сергей Правосудов уверен, что распоряжаться средствами Осло будет исходя из интересов своих граждан.

Заставить их поделиться прибылью не получится никак, только добровольно, по-другому это невозможно. Если только на них накладывать дополнительно санкции, но не знаю, кто на этот шаг осмелится. Просто это приведет к еще большему росту цен и полному безумию Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

«Это странная ситуация, что кто-то разгоняет цены, в итоге некоторые страны начинают зарабатывать, а их начинают в этом обвинять. Они не виноваты, они сколько могут, столько и поставляют нефти и газа. Это не их вина, что происходит рост цен. Норвегия и так в лепешку бьется, чтобы поставить как можно больше энергоносителей на рынок», — сказал аналитик.

МИД Норвегии ответил на предложение Польши делиться доходами от продажи нефти и природного газа с Украиной. Государственный секретарь норвежского внешнеполитического ведомства Эйвинд Вад Петерссон заявил, что, несмотря на дополнительную прибыль, экономика страны страдает от падения фондового рынка, а граждане — от роста цен на бензин и электроэнергию.

Ранее глава МИД Польши Матеуш Моравецкий счел несправедливым, что Осло из-за роста цен на энергоносители на фоне российской военной спецоперации на Украине дополнительно получит свыше 100 миллиардов евро с продажи газа и нефти.

