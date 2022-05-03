Раскрыт план Евросоюза по замене импорта российского газа

Bloomberg раскрыл детали стратегии Евросоюза по достижению газовой независимости от России

Европейский союз (ЕС) будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт российского природного газа, а также снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году, пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в проекте документа ЕС, государства Африки, особенно в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, имеют неиспользованный потенциал сжиженного природного газа. По данным источников, в конце мая Европейская комиссия должна принять ряд мер, направленных на «энергетическое взаимодействие» с этими странами.

Европа будет стремиться к увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ) на 50 миллиардов кубометров в год и к росту поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 миллиардов кубометров, раскрыл детали источник. Это требует налаживания отношений с традиционными поставщиками, а также поиск новых.

В Европе назвали шаги по достижению газовой независимости от России. Один из основных — полное выполнение соглашения с США о поставке 15 миллиардов кубометров дополнительного СПГ в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Еще одна цель — подписать трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок в Европу к лету этого года.

Блок также планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому поступает «голубое топливо» из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.

Рабочая группа с Канадой должна рассмотреть возможность увеличения поставок газа в ближайшие годы, Япония и Южная Корея уже перенаправили ряд грузов СПГ в Европу, пишет издание. «Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, и Алжир, и Азербайджан выразили готовность сделать это», — говорится в проекте стратегии.

Ранее генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что Евросоюз обладает ограниченными запасами газа.