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Раскрыт план Евросоюза по замене импорта российского газа

Bloomberg раскрыл детали стратегии Евросоюза по достижению газовой независимости от России

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) будет стремиться активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы заменить импорт российского природного газа, а также снизить зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году, пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в проекте документа ЕС, государства Африки, особенно в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, имеют неиспользованный потенциал сжиженного природного газа. По данным источников, в конце мая Европейская комиссия должна принять ряд мер, направленных на «энергетическое взаимодействие» с этими странами.

Европа будет стремиться к увеличению импорта сжиженного природного газа (СПГ) на 50 миллиардов кубометров в год и к росту поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 миллиардов кубометров, раскрыл детали источник. Это требует налаживания отношений с традиционными поставщиками, а также поиск новых.

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В Европе назвали шаги по достижению газовой независимости от России. Один из основных — полное выполнение соглашения с США о поставке 15 миллиардов кубометров дополнительного СПГ в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Еще одна цель — подписать трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок в Европу к лету этого года.

Блок также планирует поддержать удвоение пропускной способности Южного газового коридора, по которому поступает «голубое топливо» из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров в год.

Рабочая группа с Канадой должна рассмотреть возможность увеличения поставок газа в ближайшие годы, Япония и Южная Корея уже перенаправили ряд грузов СПГ в Европу, пишет издание. «Катар готов содействовать обмену с азиатскими странами. Что касается трубопроводного газа, Норвегия уже увеличила свои поставки в Европу, и Алжир, и Азербайджан выразили готовность сделать это», — говорится в проекте стратегии.

Ранее генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила, что Евросоюз обладает ограниченными запасами газа.

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Марина Совина
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