В Туле открылась выставка о династии Романовых

В Туле в экспозиции музея изобразительных искусств открылась экспозиция, посвященная истории императорской династии Романовых, связанных с Тульской областью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила региональный министр культуры Татьяна Рыбкина, зал Романовых станет визитной карточкой области.

«Здесь представлены шедевры, связанные с именами императорской семьи — гравюры, скульптура, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Тульского музейного объединения и частных коллекций», — сказала Рыбкина.

Ранее стало известно, что в Тульской областной научной библиотеке открылась выставка «Пушкин. Предметы и книги». На выставке будут представлены гравированные и литографированные портреты Пушкина XIX века из собрания Савинова (Москва) и прижизненные издания произведений поэта — книжные памятники из фонда Тульской областной научной библиотеки. Она продлится до 30 июня.