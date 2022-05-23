Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Туле открылась выставка о династии Романовых

В Туле открылась выставка о династии Романовых

Фото: страница «Тульское музейное объединение» во «ВКонтакте»

В Туле в экспозиции музея изобразительных искусств открылась экспозиция, посвященная истории императорской династии Романовых, связанных с Тульской областью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявила региональный министр культуры Татьяна Рыбкина, зал Романовых станет визитной карточкой области.

«Здесь представлены шедевры, связанные с именами императорской семьи — гравюры, скульптура, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Тульского музейного объединения и частных коллекций», — сказала Рыбкина.

Ранее стало известно, что в Тульской областной научной библиотеке открылась выставка «Пушкин. Предметы и книги». На выставке будут представлены гравированные и литографированные портреты Пушкина XIX века из собрания Савинова (Москва) и прижизненные издания произведений поэта — книжные памятники из фонда Тульской областной научной библиотеки. Она продлится до 30 июня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Началось наступление против ВСУ в районе Красного Лимана
Племянник замминистра обороны России погиб на Украине
Журналисты раскрыли секреты красоты зарубежных звезд
Стало известно о планах «Ашана» в России
В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий
Психолог дал россиянам совет по подготовке детей к ЕГЭ
В Италии объяснили решение направить России план урегулирования на Украине
В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы
Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах
Дочь разоблачила обманувшего женщин на миллионы рублей отца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.