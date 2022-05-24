Польша снова призвала принудить Россию к выплате контрибуции Украине

Президент Польши Дуда считает, что Россия должна выплатить Украине контрибуцию

Президент Польши Анджей Дуда обратился к международному сообществу с призывом поддержать Украину. Соответствующее заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Rzeczpospolita.

Глава государства заявил, что текущий конфликт должен закончиться тем, что «Россия вернет Украине ее земли, выплатит контрибуцию, а все преступники будут наказаны».

Аналогичный призыв Дуда озвучивал и ранее — 13 мая он выразил уверенность, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции «на восстановление того, что было разрушено на Украине». В свою очередь польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить «русский мир».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь назвал подобные слова возмутительными, неприемлемыми и оголтелыми, а председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов счел, что последние заявления польского руководства заставляют задуматься о необходимости поставить страну в очередь на денацификацию.