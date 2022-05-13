Кремль отреагировал на заявление премьера Польши об уничтожении «русского мира»

Песков назвал оголтелым заявление премьера Польши об уничтожении «русского мира»

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить «русский мир» является возмутительным, неприемлемым и оголтелым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Накануне в колонке The Telegraph Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, которая представляет угрозу для всей Европы. Он считает, что в связи с этим важно не только поддерживать Украину, но искоренить «эту чудовищную новую идеологию».

«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению», — отреагировал Песков.

На высказывание польского политика также отреагировали в Госдуме. По словам депутата Ирины Яровой, заявление Моравецкого — преступное и позорное. Премьер предлагает уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей, заявила она, подчеркнув, что ненависть к любым народам должна быть осуждена.

