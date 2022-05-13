В Госдуме отреагировали на желание премьера Польши уничтожить «русский мир»

Яровая назвала преступными заявления премьера Польши об уничтожении «русского мира»

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости уничтожить «русский мир» является преступным и позорным. Так отреагировала на слова польского политика вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, ее цитирует РИА Новости.

В колонке The Telegraph Моравецкий назвал «русский мир» раковой опухолью, которая представляет угрозу для всей Европы. В связи с этим важно не только поддерживать Украину, но искоренить «эту чудовищную новую идеологию», написал он.

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом», — прокомментировала заявление Моравецкого Яровая.

Депутат уверена, что своим заявлением премьер Польши предложил уничтожить культуру, язык и нравственные идеалы миллионов людей. Ненависть к любым народам должна быть осуждена и пресечена как экстремизм, считает она.

Ранее в Госдуме отреагировали на признание Литвой России «террористическим государством». Депутат Новиков заявил, что такое решение литовских властей — это попытка запустить международную процедуру, связанную аналогичными высказываниями о России.