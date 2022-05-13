В Госдуме задумались о постановке Польши в «очередь на денацификацию»

Депутат Морозов заявил о необходимости денацифицировать Польшу после ее заявлений

Последние заявления польского руководства заставляют задуматься о необходимости поставить страну в очередь на денацификацию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь на такие мысли наводит заявление президента страны Анджея Дуды о контрибуциях, которая Россия должна будет заплатить Украине, а также слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего русский мир «раковой опухолью», угрожающей Европе.

Ранее на заявления польского руководства отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Моравецкого о необходимости уничтожить русский мир являются возмутительными, неприемлемыми и оголтелыми.

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая считает слова Моравецкого преступными и позорными.