В Госдуме задумались о постановке Польши в «очередь на денацификацию»
Последние заявления польского руководства заставляют задуматься о необходимости поставить страну в очередь на денацификацию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает РИА Новости.
По его словам, в первую очередь на такие мысли наводит заявление президента страны Анджея Дуды о контрибуциях, которая Россия должна будет заплатить Украине, а также слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего русский мир «раковой опухолью», угрожающей Европе.
Ранее на заявления польского руководства отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Моравецкого о необходимости уничтожить русский мир являются возмутительными, неприемлемыми и оголтелыми.
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая считает слова Моравецкого преступными и позорными.