В России высказались о возобновлении переговоров с Украиной

Сенатор Цеков заявил, что переговоры с Украиной рано или поздно возобновятся

Переговоры России и Украины рано или поздно возобновятся, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, в этом никто не сомневается. (...) Мы к этому готовы, но не при том же поведении, которое демонстрируют власти Украины, не при их заявлении о том, что разговоры будут только когда чуть ли не вся территория бывшей Украины будет освобождена, в том числе и Донбасс, и Крым — это совершенно исключено. Конечно, переговоры будем проводить при условии полной денацификации и демилитаризации Украины», — обозначил сенатор.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Позже он обвинил Киев в прекращении переговоров.

24 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, вести переговоры с другими политиками и дипломатами из России он не намерен. Он назвал еще одно условие встречи — на ней стороны должны обсудить прекращение специальной операции на Украине. По мнению Зеленского, «про другое не о чем говорить».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию. Данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

