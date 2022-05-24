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Спорт

В Госдуме отреагировали на решение российской шахматистки выступать за Польшу

Депутат Госдумы Журова удивилось скорости перехода шахматистки Кашлинской в сборную Польши
Анна Кашлинская

Анна Кашлинская. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на решение российской шахматистки Алины Кашлинской представлять на соревнованиях сборную Польши. Ее слова привел «Спорт-Экспресс».

Журова удивилась тому, насколько быстро были оформлены соответствующие документы. Она предположила, что процесс смены спортивного гражданства был начат еще год назад, и добавила, что такие решения принимают еще и на фоне высокой конкуренции.

Ранее стало известно, что 28-летняя Кашлинская сменила спортивное гражданство. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) на профиле россиянки появился польский флаг. Она возглавила рейтинг шахматисток Польши. Чемпион мира Анатолий Карпов допустил, что решение Кашлинской принято по семейным обстоятельствам.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.

Николай Костюков
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