Российская шахматистка-чемпионка перешла в сборную Польши

Российская шахматистка-чемпионка Алина Кашлинская перешла в сборную Польши

Российская шахматистка Алина Кашлинская перешла в сборную Польши. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В профиле 28-летней спортсменки появился польский флаг. Согласно новым данным, у нее самый высокий рейтинг среди польских шахматисток.

Кашлинская — чемпионка Европы среди женщин 2019 года. В 2015 году она вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус. В федерации заявили, что приняли решение с учетом текущих рекомендаций.