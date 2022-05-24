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Спорт

Российская шахматистка-чемпионка перешла в сборную Польши

Российская шахматистка-чемпионка Алина Кашлинская перешла в сборную Польши
Алина Кашлинская

Алина Кашлинская. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российская шахматистка Алина Кашлинская перешла в сборную Польши. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В профиле 28-летней спортсменки появился польский флаг. Согласно новым данным, у нее самый высокий рейтинг среди польских шахматисток.

Кашлинская — чемпионка Европы среди женщин 2019 года. В 2015 году она вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус. В федерации заявили, что приняли решение с учетом текущих рекомендаций.

Анастасия Борисова
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