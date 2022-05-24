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Спорт

Карпов объяснил решение российской шахматистки представлять Польшу

Анатолий Карпов объяснил переход шахматистки Кашлинской в сборную Польши семейными делами
Анатолий Карпов

Анатолий Карпов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил решение российской шахматистки Алины Кашлинской представлять сборную Польши. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шахматист посчитал, что выбор спортивного гражданства — это право самой спортсменки, связанное с семейными делами. «У Кашлинской муж поляк. Какие тут могут быть вопросы? Не нужно здесь за что-то цепляться», — заявил Карпов.

О переходе Кашлинской стало известно ранее 24 мая. В профиле 28-летней спортсменки появился польский флаг.

Кашлинская — чемпионка Европы среди женщин 2019 года. В 2015 году она вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

16 марта Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.

Анастасия Борисова
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