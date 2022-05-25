В FIS оценили шансы российских лыжников вернуться на международные турниры

В FIS заявили, что российские лыжники рискуют надолго остаться без международных турниров

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг оценил шансы российских лыжников вернуться на международные турниры. Его слова приводит VG.

«Это драматично, есть риск, что мы не увидим их в течение достаточного долго времени на соревнованиях. Мы не можем соревноваться как ни в чем не бывало, хочу верить, что FIS займется этим вопросом», — заявил он. При этом Ульванг подчеркнул, что Россия является великой нацией в лыжных гонках. Он отметил, что Кубок мира без российских спортсменов будет другим.

Ранее шведская лыжница Фрида Карлссон нашла оправдание отстранению россиян от соревнований. «Их жаль в человеческом и спортивном плане, но в то же время это может быть способом мира повлиять на происходящее», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что российские лыжники страдают от отстранения, но это приведет к лучшим последствиям.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации. Также федерация лишила Россию права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.