«Известия»: россияне стали чаще платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay

После отключения Apple Pay и Google Pay россияне не только используют пластиковые карты, но и стали чаще платить наличными. Банковскую карту для оплаты покупок используют 96 процентов пользователей смартфонов на iOS и 63 процента владельцев телефонов на Android. Об этом в четверг, 26 мая, пишут «Известия» со ссылкой на данные Аналитического центра НАФИ.

Почти половина (40 процентов) пользователей iPhone, которые ранее использовали Apple Pay для оплаты покупок, стали делать платежи наличными после отключения сервиса. Среди бывших пользователей Google Pay 35 процентов перешли на оплату наличными, еще 31 процент — установили Mir Pay. Еще семь процентов респондентов сказали об использовании Samsung Pay.

Эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко объяснил применение наличных россиянами тем, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят производить оплату живыми деньгами при получении. Кроме того, граждане тратят наличные средства, которые они сняли со счетов в конце февраля. При этом Гриценко не ожидает дальнейшего увеличения доли россиян, которые расплачиваются наличными.

Ранее сообщалось, что россияне стали значительно реже оплачивать коммунальные услуги — количество задолжавших физических и юридических лиц увеличилось на 15 процентов. К концу первого квартала 2022 года число неплательщиков выросло до 4,6 миллиона человек, а в 2021 году среди должников числились четыре миллиона граждан. Эксперты считают причинами такой динамики падение доходов россиян, увеличение объема потребления ресурсов во время пандемии и рост тарифов.