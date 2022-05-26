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Медведев заявил о желании России развиваться без «военного коммунизма»

Зампред СБ Медведев заявил о желании России развиваться без «военного коммунизма»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия хочет развиваться по нормальным законам без «военного коммунизма». Политика цитирует ТАСС.

Медведев отметил, что Россия является современной страной. «Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика, и именно поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями», — отметил зампред СБ.

Ранее Медведев заявил, что в России «выдающаяся бюрократия», которая имеет глубокие исторические корни. Бороться с ней очень сложно, об этом все знают не понаслышке, уточнил зампред Совбеза.

В настоящее время необходимо снимать «эти родимые пятна бюрократии и административного гнета», добавил политик. Если в обычных условиях еще можно «поиграть в административные процедуры», то в данный момент они губительны, подчеркнул Медведев.

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Варвара Кошечкина
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