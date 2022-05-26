Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление

Кубинская волейболистка Айлама Монталво заявила, что хотела бы вернуться в Россию

Кубинская волейболистка Айлама Монталво, покинувшая российский клуб «Уралочка» после расистских оскорблений от тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, сделала заявление. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка рассказала, что хотела бы вновь вернуться в Россию. Она отметила, что не удивлена нежеланию Воронкова извиняться перед ней.

13 мая Монталво в составе «Уралочки» завоевала серебро чемпионата России. Во время матча тренер Воронков назвал кубинку обезьяной. «Уралочка» призвала Воронкова извиниться за высказывания в адрес темнокожей волейболистки, однако он до сих пор этого не сделал. Всероссийская федерация волейбола рекомендовала дисквалифицировать тренера на два года.

Монталво выступала за Уралочку с 2019 года. Серебро ЧР-2022 стало ее наивысшим достижением в составе команды. Вместе со сборной Кубы волейболистка становилась победительницей Панамериканского Кубка среди молодежных команд.