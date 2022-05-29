Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов

УЕФА: вратарь «Реала» бельгиец Тибо Куртуа признан лучшим игроком финального матча ЛЧ

Вратарь испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» бельгиец Тибо Куртуа признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча прошла на парижском стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Реала». Куртуа отразил девять ударов.

Группа технических наблюдателей УЕФА высоко оценила игру вратаря. «Он совершил решающие сейвы в критические моменты первого тайма, когда "Ливерпуль" оказывал давление, и сделал невероятный сейв, отразив удар Мохамеда Салаха в концовке встречи», — говорится в сообщении.

Куртуа 30 лет. Это первая в его карьере победа в Лиге чемпионов.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Карло Анчелотти выиграл трофей во второй раз у руля мадридцев и в четвертый раз в карьере.

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут. «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков.