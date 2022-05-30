В Татарстане проведут историческую экскурсию «Цари в Казани»

В столице Татарстана 31 мая проведут бесплатную экскурсию «Цари в Казани»

Историческую экскурсию «Цари в Казани» проведут в столице Татарстана 31 мая. Об этом сообщает «Татар-информ».

По информаци издания, в рамках мероприятия жителям города и туристам расскажут, что видели цари и императоры, посещая Казань, раскроют подробности строительства Гостиного двора, покажут городскую панораму с высоты Петропавловского собора и проведут во двор Казанского университета.

«История нашего города тесно связана с именами российских императоров. Многие были здесь, а кто-то даже несколько раз. Так, в конце мая 300 лет назад Казань посетил император Петр I», — отметили организаторы экскурсии и добавили, что мероприятие бесплатное и его могут посетить все желающие. Начало назначено на 18:30.

Ранее сообщалось, что в Казани 3 июня состоится международная просветительская акция «Ночь географии». В рамках мероприятия в городе пройдут мастер-классы, викторины, выставки, игровые мероприятия и лекции и показы фильмов.

