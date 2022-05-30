В Казани пройдет «Ночь географии»

В Казани 3 июня состоится международная просветительская акция «Ночь географии»

В Казани состоится международная просветительская акция «Ночь географии». Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на татарстанский филиал Русского географического общества.

Цель мероприятия — познакомить посетителей с особенностями природы и территории Татарстана, рассказать о современных географических исследованиях и экспедициях, а также о прошлом республики. В акции примут участие профессиональные экологи и географы. В рамках «Ночи географии» в Казани пройдут мастер-классы, викторины, выставки, игровые мероприятия и лекции и показы фильмов.

Акция пройдет 3 июня в одном из корпусов Казанского федерального университета.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в конце июня пройдет II Международный шахтерский Сабантуй, в ходе которого участники устроят самый массовый хоровод в национальных костюмах.