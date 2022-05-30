В России поймали надевшего платье и лифчик окровавленного ловца педофилов

В Киселевске ловившего педофила местного жителя поймали в платье, лифчике и колготках

В Киселевске Кемеровской области местный житель надел платье, колготки и лифчик для того, чтобы приманить педофила. Однако жители приняли его за преступника. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Около двух недель назад полицейские выпустили ориентировку на мужчину, который подозревается в надругательстве над ребенком. Заметившие это местные жители распространили ее в соцсетях и вскоре им удалось поймать странно одетого россиянина.

На мужчине были платье, колготки и женский лифчик, под который он спрятал воздушные шарики. При этом он был пьян и окровавлен. Пойманный признался, что оделся так для того, чтобы приманить педофила «на живца».

«Он в платье, колготках, лифчике, и [были] шарики в нем. Пошел на него. Этот черт начал убегать. Мой знакомый вытащил его на дорогу. У него в пакете было полотенце в крови. И он был в детских трусах! Поэтому вытащили его на дорогу», — приводит издание Vse42.ru слова местного жителя.

Там же добавили, что в итоге пойманного мужчину передали полиции, однако он оказался не тем, кого разыскивали. Позже его забрали родственники.

Ранее житель Новгородской области помог поймать приезжавшего из другого города педофила, которому удавалось скрываться от полиции целый год. На данный момент возбуждено уголовное дело, а россиянина, который помог его поймать, наградили грамотой.