Россиян предупредили об изменениях с 1 июня

В России с 1 июня вырастут МРОТ и пенсии, начнется ковидная амнистия и введут Fan ID

С 1 июня в России повысят МРОТ, прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров, а также запретят губернаторам называться президентами, объявят ковидную амнистию в Москве и введут для футбольных болельщиков специальные паспорта, без которых посещение матчей будет запрещено. Подробнее об этих и других изменениях в законах — в материале «Ленты.ру».

Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум проиндексируют

О повышении с 1 июня на 10 процентов пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) ранее объявил президент России Владимир Путин.

Как уточнил руководитель Минтруда Антон Котяков, размер прожиточного минимума трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Пенсии после индексации вырастут в среднем на 1760 рублей, достигнув среднего значения в 19 360 рублей. По словам министра, выплаты проиндексируют автоматически, подавать для этого заявление не нужно.

Помимо этого, начиная с 1 июня дополнительно поднимут размер выплат тем пенсионерам, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

Российским губернаторам запретят называться президентами

С 1 июня вступает в силу несколько глав принятого в 2021 году закона о единой системе публичной власти, в соответствии с которыми устанавливается пятилетний срок полномочий для всех региональных парламентов, а также порядок и основания для долгосрочного прекращения полномочий депутатов.

Кроме того, теперь главы регионов потеряют право называться президентами. До сих пор такое наименование сохранял за собой только руководитель Татарстана.

Пенсии по потере кормильца начнут платить людям старше 18 лет

Вступающий в силу с 1 июня закон автоматически продлевает до 1 сентября период выплат страховых пенсий по потере кормильца подросткам 18 лет и старше, которые окончили обучение в школе или среднем специальном учебном заведении.

Кроме того, теперь члены семьи умершего кормильца признаются нетрудоспособными не только до своего совершеннолетия. Они смогут рассчитывать на получение пособия до 23 лет, если подтвердят поступление в университет или колледж.

В Москве начинается ковидная амнистия

С 1 июня жителей столицы больше не будут заставлять оплатить штрафы за нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, а также вернут деньги за часть уже погашенных взысканий, заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, исключение составят только штрафы, назначенные за нарушение режима изоляции в период заболевания.

Для получения субсидий нужно не позднее конца текущего года обратиться в центры «Мои документы», предъявив постановление о назначении штрафа и документ, подтверждающий его уплату. Формы заявлений опубликуют на портале mos.ru.

Российских футбольных болельщиков заставят обзавестись паспортами

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) также вступает в силу с 1 июня. Как заявил глава Минспорта Олег Матыцин, система Fan ID начнет действовать в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2022/2023.

Принятие закона вызвало резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Активные поклонники 15 из 16 команд элитного дивизиона стали бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста. По мнению болельщиков, нововведение позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи.

Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России.

Кипр отменяет ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации для въезда туристов

Власти островного государства с начала лета убирают все коронавирусные ограничения. При въезде на остров иностранцам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.