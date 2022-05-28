Стало известно о планах ввести Fan ID в РПЛ с сезона-2022/2023

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о планах ввести Fan ID для РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин подтвердил, что система Fan ID начнет функционировать с сезона-2022/2023. Об этом стало известно ТАСС.

«С начала чемпионата система будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская премьер-лига (РПЛ)», — подчеркнул он. Соответствующий закон вступит в силу 1 июня.

Закон о паспорте болельщика вызвал резкую критику со стороны фанатов клубов РПЛ и ряда профессионалов. Болельщики 15 из 16 клубов элитного дивизиона стали бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.