Фанаты «Зенита» объяснили отказ от Fan ID
Фанатский актив петербургского «Зенита» объяснил, почему выступает против введения системы Fan ID. Об этом сообщается на сайте движения «Ландскрона».
«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — заявили болельщики. По их мнению, данный закон позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи.
Ранее стало известно, что и активные фанаты московских «Спартака» и ЦСКА настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи РПЛ возобновятся после зимней паузы.
Fan ID был апробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Кроме того, наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.