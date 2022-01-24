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Фанаты «Зенита» объяснили отказ от Fan ID

Фанатское движение «Зенита» об отказе от Fan ID: эти нововведения являются репрессивными

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Фанатский актив петербургского «Зенита» объяснил, почему выступает против введения системы Fan ID. Об этом сообщается на сайте движения «Ландскрона».

«Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — заявили болельщики. По их мнению, данный закон позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи.

Ранее стало известно, что и активные фанаты московских «Спартака» и ЦСКА настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи РПЛ возобновятся после зимней паузы.

Fan ID был апробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Кроме того, наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Анастасия Борисова
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