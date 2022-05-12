В России изменится порядок начисления некоторых пенсий с 1 июня

В России с 1 июня прибавят пенсию уволившимся в феврале 2022 года

В России с 1 июня некоторым пенсионерам прибавят пенсию. Прибавка коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года. О таких изменениях в порядке начисления пенсий пишет Life.

Выплаты увеличат автоматически без подачи заявления. Также указывается, что с лета вступит в силу закон, по которому изменяется порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Согласно документу, получающие ее совершеннолетние выпускники школ сохранят право на данную выплату до 1 сентября. При этом в случае, если выпускник намерен учиться далее, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, а заявление писать не нужно.

Кроме того, в рамках нового закона, не требуется доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 лет, которые обучаются очно, в том числе в иностранных учреждения за пределами территории России.

9 мая правительство России представило президенту инициативу и предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что такие меры позволят снизить темпы снижения показателей реальных доходов населения.