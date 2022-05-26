Минтруд: привязанные к прожиточному минимуму выплаты проиндексируют автоматически

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически, подавать заявление не нужно. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС.

Министр уточнил, что размер прожиточного минимума трудоспособного населения после индексации составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей. Новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей. Котяков указал, что в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей.

В среду, 25 мая, президент России Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Он объявил, что размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда с начала следующего месяца также будут увеличены в том же объеме.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сказала, что в случае роста уровня инфляции будут приняты дополнительные решения по выплатам. Сейчас увеличение пенсий неработающих пенсионеров уже идет с опережением роста инфляции на 10 процентов.