В Госдуме оценили предложение по индексации пенсий неработающих пенсионеров

Депутат Бессараб: в случае роста инфляции будут приняты дополнительные решения по выплатам

В случае роста уровня инфляции будут приняты дополнительные решения по выплатам. Сейчас увеличение пенсий неработающих пенсионеров уже идет с опережением роста инфляции на 10 процентов. Прирост размера их пенсии к уровню прошлого года после индексации составит 19,5 процента. Так прокомментировала предложение президента России Владимира Путина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Индексация

Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 процентов увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. С 1 января их страховые пенсии уже были проиндексированы на 8,6 процента. Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. Путин заявил, что по итогам 2022 года рост инфляции не превысит 15 процентов.

«Я хочу обратить внимание, что за первый квартал, в соответствии с официальными данными, представленными Росстатом, рост инфляции составил 9,95 процента. Поэтому даже если сейчас сравнивать показатели, то действительно президент предложил увеличить пенсии неработающих пенсионеров с опережением уровня инфляции на 10 процентов», — сообщила Бессараб.

Дополнительные решения

Бессараб заявила, что в случае увеличения инфляции принимаются дополнительные решения.

«По итогам 2021 года можно обратить внимание, что президентом принимались дополнительные решения о временных выплатах. Соответственно, если уровень инфляции будет расти, то будут приниматься какие-то дополнительные решения», — заявила она.

Сейчас инфляция соответствует именно указанному проценту Светлана Бессараб депутат

Депутат напомнила про общую индексацию пенсий.

«Хочу обратить внимание, что на 8,6 процента уже были повышены все пенсии. У военных пенсионеров они должны были быть увеличены с 1 октября текущего года, но президентом было принято решение о дополнительной индексации. В результате их пенсия только за предыдущий год выросла на 12,6 процента», — заключила она.

Владимир Путин объявил об увеличении прожиточного минимума в России на 10 процентов с 1 июня.