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Лукашенко обвинил Запад в попытках повлиять на сознание белорусов

Лукашенко заявил, что на Украине разворачивается не реализованный в Белоруссии сценарий

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

На Украине разворачивается сценарий, который ранее не удалось реализовать в Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования информационной политики, передает БЕЛТА.

Лукашенко обвинил западные страны в попытках воздействовать на Белоруссию и сознание ее населения с использованием психологических операций и специальных методик и отметил, что аналогичную тактику Западу удалось реализовать на Украине.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», — заявил глава государства.

Ранее Лукашенко поручил создать в Вооруженных силах Белоруссии оперативное командование на украинском направлении. «Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине», — пояснил президент.

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Алевтина Запольская
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