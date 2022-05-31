Россиянам дали совет о кредитах на отпуск

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал брать кредиты на отпуск внутри страны

Кредит на поездку в отпуск стоит брать в самых крайних случаях. Такой совет россиянам в разговоре с «Лентой.ру» дал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он также перечислил несколько способов, которые позволят сэкономить при планировании отдыха.

«Надо думать о том, что, если сейчас нет денег, откуда они появятся в дальнейшем, чтобы отдавать? Но есть позитивный момент — при большой инфляции, которая у нас сейчас, жить в долг выгодно. Но надо, чтобы была разница между действующей инфляцией и кредитной ставкой. Должна быть острая необходимость, кредит не нужно брать, чтобы в пять звезд на три дня уехать, а потом не знать, как его отдавать», — сказал он.

Это должно быть необходимо, нужно понимать, что все просчитано, а количество рисков минимально, поэтому лучше брать кредиты на путешествия внутри страны Юрий Барзыкин первый вице-президент Российского союза туриндустрии

По мнению Юрия Барзыкина, наиболее оправданы займы для поездок в лечебно-оздоровительные учреждения, например, санатории и пансионаты. Если же хочется других впечатлений, есть способы не потратить лишнего, утверждает он.

«Есть тысяча и один способ. Во-первых, стараться ехать не в самый высокий сезон, например, те же июньские праздники — не брать билеты на 10 или 11, а вылетать, например, 8, и не возвращаться 12-13, потому что 15 числа билеты в три раза дешевле. Нужно стараться миновать высоких дат. Это же касается бронирования. С 1 октября отели стандартно снижают на 10 процентов стоимость. Поехал второго числа — уже сэкономил», — объяснил специалист.

Одиноким путешественникам или парам можно подумать над вариантами питания и удаленностью размещения, считает Юрий Барзыкин.

«Если едешь семьей, лучше брать all inclusive или полупансион, в остальных случаях проще будет выбрать только завтраки. На примере Сочи летом можно жить в Красной Поляне, а зимой на побережье, это позволит сэкономить на жилье в полтора раза как минимум. Также нужно приобретать базовый пакет, а дополнительные услуги уже по мере необходимости на месте», — заключил эксперт.

Ранее аналитики сервиса «Зарплата.ру» подсчитали, что около 19 процентов опрошенных ими граждан планируют брать кредиты на отпуск.