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Россияне массово захотели взять кредит на отпуск

«Зарплата.ру»: 19 процентов россиян намерены брать кредиты на отпуск

Фото: Pixabay

Россияне массово захотели брать кредиты на отпуск, свидетельствуют данные майского опроса сервиса «Зарплата.ру». Аналитики подсчитали, что это около 19 процентов опрошенных граждан, сообщает ТАСС.

Согласно результатам, еще 33 процента считают возможным отдохнуть в кредит, а 48 процентов, напротив, пока отвергают такую идею. В основном поехать в отпуск на одолженные средства собираются респонденты в возрасте 25-34 и 35-44 лет.

Из тех, кто планирует взять кредит, более трети россиян (36 процентов) рассматривают занять от 50 до 100 тысяч рублей и примерно 28 процентов — от 100 до 150 тысяч. Всего пять процентов респондентов хотят брать кредит на отпуск в размере более 200 тысяч рублей. В большинстве случаев (55 процентов) заемщики намерены пользоваться кредитной картой, 31 процент рассматривает банковский кредит для получения наличных и 10 процентов хотят взять деньги в долг у знакомых или друзей.

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В прошлом году россияне начали массово брать кредиты, чтобы отправиться в летний отпуск. Тогда в некоторых банках спрос на займы вырос до 160 процентов.

Средняя сумма одолженных в начале летнего сезона средств составила 700-800 тысяч рублей, из которых около четверти заемщики хотели потратить на отпуск. Такое желание было продиктовано длительным ожиданием отпуска и возможности отдохнуть после карантина на фоне продолжительной пандемии коронавируса.

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Платон Щукин
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