Названа зарплата сменившего НХЛ на КХЛ Радулова

Зарплата Александра Радулова в «Ак Барсе» составит 200 миллионов рублей за сезон

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов будет зарабатывать в казанской команде 200 миллионов рублей за сезон. Сумму назвал «Чемпионат.com».

Отмечается, что значительную часть зарплаты составят бонусы. Россиянин стал игроком клуба из столицы Татарстана 31 мая, сменив команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» на представителя Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

11 мая президент московского ЦСКА Игорь Есмантович обвинил Радулова в предательстве. «Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт. Стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заявил функционер.

В минувшем сезоне Радулов провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач. В трех встречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.