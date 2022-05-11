Президент ЦСКА обвинил хоккеиста Радулова в предательстве

Президент ЦСКА Игорь Есмантович обвинил хоккеиста Александра Радулова в предательстве

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не интересуется хоккеистом «Даллас Старс» Александром Радуловым. Об этом сообщает Sport24.

Функционер обвинил форварда в предательстве. «Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт. Стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заявил Есмантович.

В нынешнем сезоне Радулов провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач. В трех встречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями. Его контракт с «Далласом» истекает в конце нынешнего сезона.

Радулов выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. Вместе с армейцами форвард становился финалистом Кубка Гагарина.