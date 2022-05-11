Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
2:0
2-й тайм
live
Енисей
Кубок России|1/2 финала
Ницца
0:2
2-й тайм
live
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|36-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Лестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Спорт

Президент ЦСКА обвинил хоккеиста Радулова в предательстве

Президент ЦСКА Игорь Есмантович обвинил хоккеиста Александра Радулова в предательстве
Игорь Есмантович

Игорь Есмантович. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не интересуется хоккеистом «Даллас Старс» Александром Радуловым. Об этом сообщает Sport24.

Функционер обвинил форварда в предательстве. «Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт. Стараемся не возвращаться к этому персонажу», — заявил Есмантович.

В нынешнем сезоне Радулов провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач. В трех встречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями. Его контракт с «Далласом» истекает в конце нынешнего сезона.

Радулов выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. Вместе с армейцами форвард становился финалистом Кубка Гагарина.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Женщина осталась без волос после посещения салона красоты в Подмосковье
Россиянин во время рыбалки обнаружил в воде останки пропавшего подростка
Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года
Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»
Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею
Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фотографий военной техники
Участник «Дома-2» разгромил салон красоты из-за неудачной прически жены
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС
Названа стоимость Xiaomi 12 в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.