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Африканская страна заявила о проблемах с закупкой зерна у России

Президент Сенегала рассказал о проблемах с закупкой зерна у России из-за санкций

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Санкции западных стран против российских банков, в том числе отключение от системы SWIFT, затруднили или сделали невозможной закупку зерна у России для решения продовольственного кризиса. Об этом сказал президент Сенегала, глава Африканского союза Макси Салл, пишет Financial Times.

Даже если продукция есть, оплата за нее становится очень проблематичной или даже невозможной, заявил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что страны ЕС не вводили санкции в отношении экспорта продуктов питания и удобрений.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон готов предоставить гарантийные письма компаниям-экспортерам и страховщикам для поставок зерна из России. До этого Украина попросила международные гарантии для вывоза зерна из портов. Речь идет о 20 миллионах тонн.

Западные страны обвиняют Россию, которая с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, в блокировании вывоза сельскохозяйственной продукции из республики. Кремль отвергает претензии. При этом экономисты говорят о критичной зависимости мира от зерновых из России и с Украины.

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Платон Щукин
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