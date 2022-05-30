Экономист заявил о критичной зависимости мира от зерновых из России и с Украины

Экономист Холод заявил о критичной зависимости мира от зерновых из России и с Украины

Мировая зависимость от зерновых и масличных культур из России и с Украины является критичной, страны поставляют порядка 30 процентов от общего объема. Несмотря на прогнозируемый хороший урожай российских культур, компенсировать недопоставки с Украины все равно не удастся. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод.

Мировых запасов пшеницы к концу 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может хватить на 18 недель. Об этом сообщает российская компания «Совэкон», специализирующаяся на изучении аграрных рынков.

Мировая зависимость

«Северное Причерноморье, куда входят регионы России и Украины, являются источниками порядка 30 процентов того, что обращается на мировом рынке зерновых и масличных культур, — сказал Холод. — В прошлом году это было 28 процентов пшеницы, 29 процентов ячменя, 15 процентов кукурузы, 75 процентов подсолнечного масла».

В сумме на Россию и Украину приходится около 12 процентов всех экспортируемых калорий. Это критические значения Леонид Холод экономист

Россия поставляет на экспорт порядка 30 миллионов тонн зерновых, большая часть из этого объема приходится на пшеницу. Украина — 40, большая часть — кукуруза и ячмень. Критичная ситуация с поставками с Украины, напомнил Холод, объясняется боевыми действиями на территории страны. Результатом этого стала плохо проведенная посевная, которая отразится на будущих контрактах.

«На сегодняшний день по текущим контрактам скопилось 20-25 тонн зерновых. Все попытки вывезти их сухопутным путем не приводят к серьезным результатам: по подсчетам, таким транспортом можно вывезти не больше пятой части. Даже если удастся вывезти судами через Одессу, то судов этих потребуется очень много, — объяснил экономист. — Российские контракты, в свою очередь, не исполняются ввиду логистических проблем, связанных с санкциями, а также проблем с расчетами».

По словам Холода, в мире порядка 100 стран находятся в критичной зависимости от поставок зерновых. Есть среди них и те, кто зависит именно от России и Украины. К примеру, в Эритрею 53 процента от общего объема поставляет Россия, 47 — Украина. В Сомали 43 процента — Россия, 49 процентов — Украина. В Зависимость Ливана, Египта, Туниса и Ливии оценивается от 50 до 75 процентов.

«Великобритания, например, которая тоже покупала зерно на мировом рынке, может справиться с этой ситуацией за счет бюджета и общей обеспеченности людей. Но есть и те государства, где повышение цен и проблема с физическим приобретением зерна сопряжены с очень тяжелыми последствиями», — отметил экономист.

Хочу напомнить, что, когда в прошлый раз в России был неурожай, в Египте началась революция Леонид Холод экономист

Будущий урожай

По оценкам Холода, Россию в этом году ждет хороший урожай зерновых: предполагается, что, если в стране не произойдет никаких природных катаклизмов, общий объем может составить около 130 миллионов тонн. Из них экспортный потенциал составляет до 37 миллионов тонн.

«Пока действует мораторий на торговлю по вновь заключенным контрактам до конца июля, после будут заключаться новые. А вот на Украине все не очень хорошо, поскольку основные зерносеящие регионы, ориентированные на экспорт, располагаются как раз на юго-востоке и юге страны», — напомнил экономист.

Перспективы замещения

Даже в случае самого удачного урожая, Россия, по словам Холода, не сможет компенсировать недопоставки из Украины на мировом рынке, для этого сельское хозяйство является слишком статичной отраслью. Кроме того, структуры экспорта у двух стран отличаются.

Россия имеет большие цифры производства по пшенице, но это ведь не все. Украина поставляла 16 процентов кукурузы, РФ только 2. Чтобы компенсировать этот объем, кукурузу надо было посеять, а она ведь уже месяц как растет. То же и с ячменем. К тому же, по объему Украина поставляла больше, чем Россия Леонид Холод экономист

Большие надежды в этом отношении, по его словам, возлагались на Индию, но государство ввело эмбарго на экспорт зерна, масличных и риса из-за неурожая. Теоретически, Россия могла бы нарастить производство того, что поставляет Украина, но это возможно только в перспективе нескольких лет.

«Турбулентность на мировом рынке вызвало не только Северное Причерноморье. Посевные работы были плохо проведены в Китае: площадь серьезно сократилась из-за дождей. В Индии плохая погода и засуха. В Западной Европе тоже были высокие температуры, такая же история и в Северной Америке», — рассказал экономист.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского президента Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы. У Украины есть жизненно важные запасы сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, которые необходимы другим государствам, считает он.