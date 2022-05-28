Подсчитан мировой запас пшеницы

Аналитики «Совэкон» сообщили, что мировых запасов пшеницы может хватить на 18 недель

Мировых запасов пшеницы к концу 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может хватить на 18 недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз российской компании «Совэкон», специализирующаяся на изучении аграрных рынков.

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам "Совэкона", прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022-2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007-2008 году», — рассказали аналитики.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил, что главная трудность заключается в отрезанности малых и средних российских экспортеров от мирового рынка зерна. Предварительные данные показывают, что мировой рынок потеряет примерно 2-3 миллиона тонн российского зерна.

«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 миллионов тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», — добавил эксперт.

Зернин указал, что Организация Объединенные наций (ООН), а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН должны принять меры для улучшения ситуации. По его словам, организации могут способствовать снятию части барьеров для российской сельскохозяйственной продукции.

«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — отметил он.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского президента Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы. У Украины есть жизненно важные запасы сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, которые необходимы другим государствам, считает он.