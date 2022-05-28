Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитан мировой запас пшеницы

Аналитики «Совэкон» сообщили, что мировых запасов пшеницы может хватить на 18 недель

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мировых запасов пшеницы к концу 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может хватить на 18 недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз российской компании «Совэкон», специализирующаяся на изучении аграрных рынков.

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам "Совэкона", прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022-2023 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007-2008 году», — рассказали аналитики.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
«Мы адаптируемся ко всему» Об импортозамещении в России
«Мы адаптируемся ко всему»Об импортозамещении в России
25 мая 2022

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин пояснил, что главная трудность заключается в отрезанности малых и средних российских экспортеров от мирового рынка зерна. Предварительные данные показывают, что мировой рынок потеряет примерно 2-3 миллиона тонн российского зерна.

«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 миллионов тонн, поскольку у нас есть серьезные опасения банкротства некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности», — добавил эксперт.

Зернин указал, что Организация Объединенные наций (ООН), а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН должны принять меры для улучшения ситуации. По его словам, организации могут способствовать снятию части барьеров для российской сельскохозяйственной продукции.

«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — отметил он.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского президента Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы. У Украины есть жизненно важные запасы сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, которые необходимы другим государствам, считает он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Основные европейские страны уличили в пересмотре позиции по Украине
В Госдуме объяснили отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира-2023
Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
У безработной в Москве украли внедорожник стоимостью более миллиона рублей
Подсчитан мировой запас пшеницы
В Херсонской области решили перейти на московское время
В порт Мариуполя зашло первое судно
Названы эффективные способы избавиться от кротов на дачном участке
Турция испытала альтернативу С-400
Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.