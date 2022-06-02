Россия поставила Белоруссии усовершенствованные «Акации»

«Уралтрансмаш» поставил Белоруссии самоходные гаубицы 2С3М «Акация» после ремонта

Российское предприятие «Уралтрансмаш» поставило усовершенствованные самоходные гаубицы 2С3М «Акация» калибра 152 миллиметра Белоруссии. Об этом сообщается на странице предприятия во «ВКонтакте».

«В машинах усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению», — отметили в сообщении.

Серийное производство модернизированной «Акации» начали в 1975 году. Машина отличается от базовой 2С3 увеличенным боекомплектом и расположением люков. Также 2С3М получила новую радиостанцию и агрегаты для механизированной подачи выстрелов с грунта.

Ранее издание Military Watch включило российскую самоходную гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ» в число самых опасных САУ. Машина отличается увеличенной точностью и дальностью стрельбы.

В мае корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу боевых экипажей САУ 2С1 «Гвоздика» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В декабре 2021 года в пресс-службе «Уралтрансмаша» сообщили о завершении поставок 2С3М «Акация» в рамках контракта 2020-2021 годов.