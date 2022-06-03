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Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве увеличилось

Число пострадавших при пожаре в бизнес-центе на западе Москвы возросло до четырех

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы возросло до четырех. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны и ЧС, передает ТАСС.

До этого МЧС сообщало о двух пострадавших в результате пожара.

В департаменте рассказали, что всего из горящего здания эвакуировали 120 человек, спасли — 13. Четверых пострадавших направили в больницы города, информация о погибших не поступала, добавили там.

Ранее стало известно, что при ликвидации пожара пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, начальник был доставлен в больницу с обширным инфарктом. По информации Telegram-канала «112», у Желтова также имеются признаки отравления продуктами горения.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» начался утром в пятницу, 3 июня. Ему присвоили максимальный, пятый ранг сложности и локализовали спустя два часа после начала возгорания. В штабе пожаротушения причиной случившегося назвали короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

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Анастасия Шейкина
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