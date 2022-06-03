Кадыров рассказал о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о задаче от министра обороны Шойгу ускорить спецоперацию

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым определил новые задачи, которые позволят повысить эффективность и ускорить спецоперацию на Украине. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия», — рассказал Кадыров. По его словам, Шойгу также попросил передать слова благодарности бойцам, участвующим в спецоперации.

«Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил Кадыров.

«У нас нет столько времени»

Глава Чечни неоднократно высказывался по поводу необходимости быстрее закончить спецоперацию. Так, в апреле он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о готовности сражаться с Россией и 10 лет. «Дурак он, у нас столько времени нет, мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения», — заявил Кадыров. Он также предлагал президенту Украины устроить встречу с президентом России Владимиром Путиным, если украинский лидер будет готов к диалогу.

Кроме того, Кадыров, говоря о ходе спецоперации, обращался к главе государства с просьбой позволить военным закончить начатое. По словам главы республики, бойцы «с удовольствием поддерживают, отстаивают и очищают Украину от бандеровцев». Кадыров также просил Путина дать приказ военным, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинские города.

Добровольцы, поездка в Мариуполь и звание генерал-лейтенанта

Кадыров является единственным главой региона, который активно комментирует ход спецоперации на Украине, отчитывается об отправке добровольцев и сам ездил в зону боевых действий. Так, глава Чечни ежедневно публикует в своем Telegram-канале сообщения о взятии под контроль населенных пунктов на Украине, а также фотографии и видео с места сражений.

По его словам, с базы Российского университета спецназа в Гудермесе каждую неделю на Украину выдвигается «200 воинов доброй воли на борьбу с врагами человечества». В одном из видео, опубликованном Кадыровым, говорилось, что чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Помимо единоразовых выплат, добровольцам, принимающим участие в спецоперации, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара от Минобороны России.

200 добровольцев еженедельно отправляются из Чечни на Украину

28 марта министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил, что Кадыров приехал в Мариуполь, где ведутся тяжелые бои. Он также назвал главу Чечни «боевым генералом, стратегом», лично участвовавшим в большом количестве боестолкновений. В тот же день спикер чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что президент России присвоил главе Чечни звание генерал-лейтенанта внутренних войск. По его словам, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.