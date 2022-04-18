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Кадыров ответил на готовность Зеленского сражаться с Россией «и 10 лет»

Глава Чечни Кадыров заявил Зеленскому, что у РФ нет времени сражаться с Украиной 10 лет

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о готовности сражаться с Россией «и 10 лет». Об этом российский политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет. Дурак он, у нас столько времени нет, мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения», — заявил Кадыров. Он также посоветовал Зеленскому поехать к «своему старшему брату [президенту США Джо] Байдену».

Ранее Зеленский заявил, что Украина способна сражаться с РФ «и 10 лет». При этом украинский президент подчеркнул, что переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума». Зеленский отметил, что чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Марина Совина
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